Экстрасенс Орлова заявила, что не видит альтернативы Жириновскому на посту лидера ЛДПР

Экстрасенс Алена Орлова считает, что на фоне болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского за его место, вероятно, начнется нешуточная борьба или будет прислан «варяг» из другой политсилы.

Однако сама она не видит альтернативы политику. Соответствующим заявлением клинический психолог поделилась в беседе с «Инфо24». Таким образом эксперт сделала неутешительный прогноз о будущем партии на фоне болезни ее лидера.

«Я не вижу никаких преемников, если только это не произойдет из каких-то политических соображений. Не исключено, что это может быть даже человек со стороны, из другой партии, как "варяг". Но если это произойдет, то вряд ли послужит развитию партии, скорее может привести к негативным последствиям, — подчеркнула Орлова.

По ее мнению, возможная смерть Жириновского приведет к сильной внутрипартийной конкурентной борьбе. Это вряд ли пойдет на пользу партии и может привести к ее «засыханию» или исчезновению, заключила экстрасенс.

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