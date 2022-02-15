Триметазидин в допинг-пробе Валиевой мог попасть в ее организм из-за дедушки

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд объяснил, как запрещенное вещество могло оказаться в организме российской фигуристки Камилы Валиевой.

Допинг-тест Валиевой ранее дал положительный результат. Это могло произойти из-за продукта, который употреблял родственник 15-летней фигуристки. Об этом сообщил журналист Том Шад, который передал слова Освальда в своем Twitter-аккаунте.

На первом заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) выдвинули версию, что фигуристка случайно получила допинг с лекарством триметазидин. Это могло произойти через слюну своего родного дедушки.

Ранее CAS отклонил апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение российской национальной антидопинговой организации РУСАДА о приостановке временного отстранения спортсменки. Валиеву допустили до личных соревнований на зимних Играх в Пекине, которые стартуют 15 февраля.