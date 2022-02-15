Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили на Чукотке

Случаи заражения штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» зафиксировали на территории Чукотки.

Чукотка является последним российским регионом, в котором ранее омикрон-штамм не был выявлен. Об этом РИА Новости рассказали представители регионального департамента здравоохранения.

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции впервые зафиксировали на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР) в середине ноября 2021 года. За несколько месяцев вариант распространился более чем в 100 странах мира. Мутация характеризуется повышенной заразностью, однако заболевание протекает легче, чем при заражении предыдущим штаммом «Дельта».