Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на ОИ-2022 в Пекине

Российские биатлонисты заняли третье место в мужской эстафетной гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Мужская сборная России по биатлону, выигрывая по ходу эстафетной гонки ОИ-2022 в Пекине более 50 секунд, упустила лидерство и финишировала третьей. За национальную команду выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Первое место заняла сборная Норвегии, которая упрочила свое лидерство в медальном зачете ОИ-2022. Французская национальная команда завоевала серебро. ОИ-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает на Олимпиаде под флагом ОКР.