Новый министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс после однодневного визита в Москву собственными усилиями сумела пробить дно в отношениях Лондона и Москвы. Об этом пишет международный обозреватель Мэри Дежевски в статье для журнала Spiked.

«Лиз Трасс сумела подтвердить все негативные предубеждения России о британской дипломатии – высокомерие, холодность и привязанность к лицемерным проповедям о "ценностях" – добавив, по крайней мере, еще одно: невежество», – констатировала журналист.

Напомним, в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Позже в британском посольстве объяснили: их дипломат подумала, что речь идет об Украине.

Пресс-служба МИД РФ /

Дежевски назвала этот курьез позором британской дипломатии. По ее мнению, визит Трасс оказался бессмысленным, поскольку в ходе диалога с Лавровым она не сказала ничего нового, а лишь повторила то, о чем говорили европейские чиновники в последние недели. И к тому же продемонстрировала всему миру собственную некомпетентность.

«И дело, безусловно, должно заключаться в том, что, если главная цель вашего дипломатического отпуска состоит в том, чтобы упрекнуть гораздо более опытного представителя гораздо более крупной страны, вам было бы разумно правильно изложить свои факты», – заключила автор статьи.

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