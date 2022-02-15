Двух иностранцев взяли под стражу за участие в захвате администрации Алма-Аты

Сотрудники правоохранительных органов отправили под арест иностранцев, которые стали участниками захвата здания администрации Алма-Аты во время массовых протестов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, оборонявших здание», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также уточнили, что злоумышленники применяли насилие в адрес полицейских щитами и дубинками. Их преступные действия квалифицированы по статьям «участие в массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты и последующие беспорядки в первые дни наступившего года. Поводом для выхода граждан на улицу стало повышение стоимости автомобильного топлива с 60 до 120 тенге. В связи с недавними событиями президент бывшей советской республики Касым-Жомарт Токаев отправил кабмин в отставку.