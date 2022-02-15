Российские хоккеисты сыграют с Данией в четвертьфинале ОИ-2022

Сборная Дании по хоккею победила команду Латвии со счетом 3:2 в матче квалификационного этапа на олимпийском турнире в Пекине.

Датчане вышли в четвертьфинал турнира, где поспорят за путевку в полуфинал с национальной командой России. Матч пройдет в среду, 16 февраля, на арене «Укэсун Спортс-центр». Старт встречи запланирован на 09:00 по московскому времени.

Команды ранее встречались между собой на групповой стадии во втором туре. Тогда подопечные Алексея Жамнова забили две безответные шайбы. Авторами голов стали Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.