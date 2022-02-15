Зюганов заявил, что чувствует себя нормально

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, проходящий лечение в Центральной клинической больнице Москвы, чувствует себя нормально. Об этом заявил сам политик.

Глава партии отметил, что полученные им результаты анализов показывают хорошие результаты. В ближайшее время может быть принято решение о его выписке из ЦКБ, рассказал Зюганов в беседе с РИА Новости.

«Чувствую себя нормально. В принципе, третий день анализы нормальные. Показатели хорошие», — заявил он.

Геннадий Зюганов был госпитализирован 10 февраля с симптомами ОРВИ, сообщает телеканал «360». По словам секретаря ЦК партии Сергея Обухова, лидер КПРФ прошел все необходимые обследования.