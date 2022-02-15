Захарова пообещала скорый ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности

Ответ России по гарантиям безопасности почти готов. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва в конце 2021 года направила США и НАТО проект договора по гарантиям безопасности. Вашингтон предоставил Москве ответ, но он обошел главные вопросы, беспокоящие РФ.

«Наш ответ уже практически готов. Потому что мы сейчас отвечаем на вопрос, а будет ли ответ, а когда он будет. Вчера оба ведомства — внешнеполитическое и оборонное — доложили президенту, что (подготовка ответа. — Прим. ред.) находится на завершающем этапе», — сказала Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил проект МИД по реакции на ответ США и НАТО. Вскоре его отправят адресатам.