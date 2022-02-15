Глава Госсовета Италии Фраттини поддержал слова Путина о невозможности сохранения однополярности

Российский лидер Владимир Путин был прав, когда говорил о невозможности сохранения однополярности на мировой арене. Таким мнением поделился председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

По словам главы Госсовета Италии, американцы тоже это осознали.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — высказал он свое мнение.

Известно, что глава российского государства 10 февраля 2007 года произнес знаменитую «мюнхенскую речь». Тогда президент жестко раскритиковал внешнюю политику Вашингтона и идею однополярного мира. Также он высказался против расширения Североатлантического альянса.

Ранее телеканал «360» сообщал о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.