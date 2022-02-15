Минское посольство США призвало американцев в срочном порядке покинуть Белоруссию

Посольство США в Минске призвало всех американцев без промедления покинуть Белоруссию, ссылаясь на наращивание российской военной мощи вдоль границ и COVID-19.

О призыве минского посольства США к своим гражданам незамедлительно покинуть территории Белоруссии и Приднестровья стало известно по информации на сайте Госдепартамента. Свой призыв посольство аргументировало тем, что существует риск непроизвольного применения законов и задержаний.

Также беспокойство властей США вызывают наращивание российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной и связанные с COVID-19 ограничения на въезд. Помимо того, Госдепартамент не рекомендует въезжать на территорию Молдавии.

«Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами», — сообщило ведомство.

В последнее время отношения России и Запада обострились, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Западные страны обвиняют Кремль в подготовке «вторжения» на основании стягивания российских войск к границе. На фоне этих событий НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, отправляя туда воинский контингент и дополнительные силы. Москва отвергает эти обвинения и придерживается мнения, что они служат лишь предлогом к наращиванию военных сил НАТО у своих границ.