Освальд: окончательного вердикта по Валиевой у МОК нет

Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет окончательного вердикта об использовании допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом заявил член МОК Денис Освальд.

Освальд уточнил в беседе с журналистами, что перед Олимпиадой-2016 было принято решение, что ни один российский атлет не примет участие в соревнованиях, пока не будет доказано, что он не принимал допинг. Спортсмены, которые тогда выступали, сдавали многочисленные пробы.

«Здесь мы не имеем окончательно вердикта, принимала ли Валиева допинг или нет. Поэтому сравнивать эти ситуации нельзя», — заявил он.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции фигуристки 9 февраля оно было снято.