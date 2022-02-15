МОК перенес церемонию награждения фигуристов для вручения медалей «правильным людям»

Международный олимпийский комитет перенес церемонию вручения медалей призерам командного турнира фигуристов, чтобы наградить «правильных людей» и не перераспределять их потом, заявил член организации Денис Освальд.

Организация после допуска российской фигуристки Камилы Валиевой к турниру одиночниц на Олимпиаде сообщила, что в случае, если спортсменка окажется на призовом месте, то церемония вручения наград не состоится. Освальд подчеркнул, что комитету было необходимо найти баланс между интересами Валиевой и спортсменами, которые заслужили церемонию вручения.

Недавно на Олимпийских играх в Пекине отменили церемонию вручения наград призерам командного турнира, в котором победу одержала сборная России с Валиевой в составе. По словам организации, награждение проведут позже, когда завершится расследование допингового скандала 15-летней фигуристки.