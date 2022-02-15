Венский институт предсказал уничтожение экономик в случае блокировки импорта нефти России

Австрийские ученые заявили, что самой сильной санкцией при эскалации украинского кризиса может быть запрет на импорт энергоносителей из России. Однако в результате этого случится «взаимное уничтожение экономик», поэтому такой вариант маловероятен.

Специалисты из Венского института международных экономических исследований оценили вероятные сценарии и последствия «вторжения» России на Украину. По словам ученых, может произойти два варианта: базовый и неблагоприятный. При первом, по словам экспертов, возможны кибератаки, «нападение» может ограничиться регионами на территории юго-востока Украины.

При таком раскладе Запад способен ввести в отношении России относительно мягкие ограничения, в том числе санкции против банковского сектора, госдолга на вторичном рынке, а также в большей мере поддерживать Украину. Аналитики отметили, что неблагоприятным вариантом является полномасштабное «нападение», на которое могут ответить жесткими «ядерными» санкциями.

Россия при этом много раз отвергала обвинения якобы в подготовке «вторжения» на Украину. Москва заявляет, что не планирует «нападать» на Киев.