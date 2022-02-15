Пушков: Запад осознал опасность игр вокруг возможного членства Украины в НАТО

Реакция западных стран на слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев, стремясь «избежать войны», мог бы отказаться от планов по членству в НАТО, свидетельствует о том, что они этого и хотят.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Напомним, ранее Пристайко в интервью «Би-Би-Си» заявил, что, власти Украины могут перестать добиваться членства в Североатлантическом альянсе, чтобы избежать начала войны. И некоторые страны-члены НАТО, по словам посла, посылают Киеву сигналы, что ему действительно стоит так поступить. При этом замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, комментируя слова украинского посла, заявил, что, если Украина откажется от североатлантических устремлений, Лондон ее в этом поддержит.

Однако в украинском МИД поспешили заявить, что курс на вступление в Евросоюз и НАТО прописан в Конституции Украины, а слова посла Пристайко были вырваны журналистами из контекста.

youtube.com / Prt Scr / Українська правда

«Возможно, это (заявление украинского посла) маневры украинского МИД, возможно, очередная оговорка, но в любом случае она отражает новую тенденцию: на Западе все чаще хотят услышать именно это от Украины», — отметил сенатор.

И тот факт, что в Европе обсуждается идея предоставления Украине нейтрального статуса, о чем еще не давно не могло быть и речи, подтверждает эту теорию, считает Пушков.

Слова замминистра обороны Британии о готовности Запада поддержать решение украинских властей об отказе от курса на членство в НАТО, указывают на то, как изменился дискурс.

«На Западе начинают осознавать возможные серьезные последствия игр вокруг включения Украины в НАТО, — добавил сенатор. — Кстати, Конституцию Украины и поменять можно, как ее недавно поменяли. Прежде в ней не было положения о стремлении в НАТО. Это не Ветхий Завет».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, в феврале 2019 года в украинскую конституцию были внесены поправки, закрепляющие курс государства на вступление в Евросоюз и Североатлантический военный блок.

При этом власти России предупредили Запад о том, что считают дальнейшее расширение НАТО на восток за счет принятия в Альянс граничащих с РФ государств, угрожающим безопасности страны. В декабре 2021 года Москва потребовала, чтобы Запад предоставил ей юридически заверенные гарантии того, что Украина, Грузия и Молдавия никогда не станут членами западного военного блока, а на территории этих стран не будет размещено ударное вооружение НАТО.