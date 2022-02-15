Отсутствие реакции Киева на перенос американского посольства удивило сенатора Пушкова

Сенатор Алексей Пушков удивился, что украинское правительство никак не отреагировало на перевод американского посольства из Киева во Львов.

Сенатор в личном Telegram-канале подчеркнул, что перенос дипмиссии демонстрирует готовность Вашингтона перестать воспринимать Киев в качестве подлинной столицы Украины и бежать с территории республики. По мнению Пушкова, это должно было озаботить президента Украины Владимира Зеленского. Однако в столице никто не высказывается по этому поводу, отметил политик.

В понедельник, 14 февраля, стало известно, что Вашингтон переносит американское посольство из Киева во Львов. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что власти приняли это решение из-за якобы «наращивания российских сил» на украинской границе. Однако Москва уже много раз заявляла, что не собирается никуда «вторгаться» и не планирует ни на кого «нападать».