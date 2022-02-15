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Отсутствие реакции Киева на перенос американского посольства удивило сенатора Пушкова

Политика
Отсутствие реакции Киева на перенос американского посольства удивило сенатора Пушкова

Сенатор Алексей Пушков удивился, что украинское правительство никак не отреагировало на перевод американского посольства из Киева во Львов.

Сенатор в личном Telegram-канале подчеркнул, что перенос дипмиссии демонстрирует готовность Вашингтона перестать воспринимать Киев в качестве подлинной столицы Украины и бежать с территории республики. По мнению Пушкова, это должно было озаботить президента Украины Владимира Зеленского. Однако в столице никто не высказывается по этому поводу, отметил политик.

В понедельник, 14 февраля, стало известно, что Вашингтон переносит американское посольство из Киева во Львов. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что власти приняли это решение из-за якобы «наращивания российских сил» на украинской границе. Однако Москва уже много раз заявляла, что не собирается никуда «вторгаться» и не планирует ни на кого «нападать».

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