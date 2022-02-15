Полянский заявил об отсутствии у России причин для нападения на Украину

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время эфира на телеканале Channel 4 News заявил, что не видит никаких причин для «нападения» Москвы на Киев.

Полянский, отвечая на вопрос, произойдет ли «нападение» на Украину 16 февраля, сообщил, что насколько ему известно, нет. По его словам, он не видит никаких причин для «вторжения». Первый зампред России при ООН уточнил, что единственное заявление, которое он видел, было со стороны западных изданий и Вашингтона. По мнению Полянского, это крайне «смешно и странно».

Украина и страны Запада в последнее время говорят об обеспокоенности из-за якобы усиления «агрессивных действий» со стороны Москвы около российско-украинской границы. Кремль при этом уже много раз отвергал эти голословные обвинения, заявляя, что Россия не собирается ни на кого «нападать» и не планирует никуда «вторгаться».