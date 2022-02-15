Кедми: если российские морпехи высадятся в Одессе, одесситы задушат их в объятьях

России достаточно шести десантных кораблей, чтобы пресечь вооруженные провокации на Украине и заставить всю «бандеровскую сволочь» броситься бежать до польской границы.

Уверенность в этом высказал польский политолог и военный эксперт Яков Кедми, слова которого приводит информационный портал «Военное дело».

Как отметил эксперт, Россия вовсе не собирается вторгаться на Украину, эй это совершенно не нужно. Но если Киев решится на военную провокацию, у Москвы не останется другого выхода, кроме как силовыми методами принудить Украину к миру.

«Шесть десантных кораблей, которые могут взять одну-полторы штурмовые бригады морской пехоты. Это вполне достаточно, чтобы вся бандеровская сволочь, как только они [корабли] будут приближаться к берегу, успела добежать до польской границы», — считает политолог.

При чем, по его словам, этого эффекта Россия добьется, даже не высаживая десант на Украине, ей достаточно просто вывести корабли в море. А уж если десант высадится в Одессе, российским морским пехотинцам там будет угрожать лишь одна опасность:

«Если они высадятся на берегу Одессы, морская пехота российская, то у них только одна опасность — одесситы задушат их в своих объятиях», — заключил военный эксперт.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

Напомним, накануне стало известно, что власти Донецкой Народной Республики ждут провокаций со стороны Украины и готовятся к ним.

Как заявил в эфире телеканала «Росси-24» замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе не спокойная, но власти республики готовы к возможным провокация с украинской стороны.