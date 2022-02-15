Фигуристка Валиева поблагодарила россиян за веру в нее на Олимпиаде

Фигуристка Камила Валиева заявила, что сильно чувствует поддержку, которую ей оказывают российские болельщики из-за инцидента во время Олимпийских игры в Пекине.

По словам 15-летней фигуристка, она видела, что на территории Москвы поставили рекламные щиты с ее снимками и надписью «Камила, мы с тобой!». Валиева призналась, что россияне отправляют ей много добрых пожеланий. Спортсменка добавила, что это очень приятно. Фигуристке приходится крайне сложно в этот период, поэтому поддержка для нее важна.

Спортсменка подчеркнула, что окружения и тренеры поддерживают ее. Например, фигурист Марк Кондратюк остался в Китае и оказывает неоценимую помощь девушке. Валиева думала, что будет одна в Пекине, однако сейчас она поняла, что самые близкие люди никогда ее не бросят.