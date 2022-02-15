Песков: Путин готов к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по Украине. Соответствующим заявлением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Материал об этом распространило издание CNN.

Представитель Кремля уточнил, что президент России на постоянной основе требовал переговоров и дипломатии. При этом Путин фактически инициировал переговоры по гарантиям безопасности для России. Украинский кризис — это только часть этой проблемы, отметил Песков.

Недавно будущие перспективы переговоров Вашингтона и Москвы оценил глава пресс-центра Государственного департамента США Нед Прайс. По его словам, дальнейшие дипломатические контакты будут зависеть от реакции России.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров во время официальной встречи с Путиным сообщил, что у Москвы есть возможность договориться с Североатлантическим альянсом по вопросам гарантий безопасности.