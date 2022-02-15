Оттава выделит Киеву 390 млн долларов в кредит

Канада выделит Украине кредит в размере примерно 390 миллионов долларов для поддержки экономической устойчивости Киева. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Джастин Трюдо.

Трюдо в ходе пресс-конференции заявил, что в целях поддержки украинской экономической устойчивости Оттава объявляет, что Канада предоставит кредит в размере до 500 млн канадских долларов киевским властям. По словам премьер-министра, этот кредит предложат в дополнение к 94,2 млн долларов США, которые выделили в январе.

Вашингтон ранее также подтвердил возможность предоставления кредитных гарантий Киеву в рамках дополнительных мер макроэкономической помощи. Об этом сообщила представитель США Карин Жан-Пьер. Однако она не стала приводить какие-либо подробности этого.