Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) опубликовал официальный ответ на статью издания Ilta-Sanomat о главе организации Мире Тэрада. В своем ответе НКО назвал статью клеветой и «паническим криком» финских политических элит.

Основанный бизнесменом Евгением Пригожиным ФБР в своем ответе отрицает достоверность заявленной в статье издания Ilta-Sanomat за авторством Арьи Паананен информации о деле Миры Тэрада. В частности, фонд не согласен с заявлением журналистки о том, что попытка главы ФБР добиться справедливости по делу и наказать ответственных за незаконную экстрадицию девушки являлась «медиа-трюком», а все претензии якобы были опровергнуты Центральной уголовной полицией.

«Это суждение финского журналиста является в корне ошибочным, все судебные слушания записаны на видео, по каждому слушанию существует протокол, ни одна из жалоб до сих пор не была удовлетворена. Опубликованная статья является своего рода паническим криком части правящего финского истеблишмента. Некоторые представители финских политических элит начали понимать, что могут быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека и норм международного права», — заявлено в ответе фонда.

Также в ФБР отметили, что статья финского издания была опубликована с целью отвлечь внимание общественности от актуальных проблем полицейского насилия и судебного произвола в стране. В заключении фонд подчеркнул, что издание Ilta-Sanomat и лично Арья Паананен сознательно занимаются антироссийской пропагандой, а данная статья является ложью от первой до последней буквы.

Ранее Мира Тэрада рассказала о том, как была незаконно экстрадирована из Финляндии по сфабрикованному делу и провела 888 дней в американской тюрьме. По словам Миры, даже после отбывания срока она не смогла сразу вернуться на родину. Ее документы оказались потеряны, поэтому ей пришлось подтверждать гражданство и получать свидетельство на выезд.