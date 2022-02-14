Дворник напал на петербуржца из-за замечания о неубранном снеге

Сотрудник управляющей компании напал на сделавшего ему замечание велосипедиста во дворе дома № 7 в Никольском переулке, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе Петербурга в понедельник, 14 февраля, около 10:30, сообщил портал «Мегаполис».

По предварительным данным, местный житель сделал замечание дворнику из-за неубранного снега. Работник УК отреагировал на критику агрессивно и атаковал молодого человека, сначала нанося удары руками и ногами, но вскоре вооружившись палкой.

После потасовки велосипедисту потребовалась медицинская помощь. По данным портала, у него зафиксировали травму зуба, ссадины и сотрясение головного мозга. Петербуржец пока не обращался в полицию. В пресс-службе ЖКС № 2 оперативно прокомментировать изданию инцидент не смогли.

Снег, наледь и свисающие с карнизов сосульки нередко доставляют неудобства петербуржцам, а порой угрожают их здоровью. Горожане неоднократно жаловались на проблемы с уборкой городских улиц, но губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного, видимо, игнорируют их обращения.