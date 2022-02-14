США перенесли свое посольство на Украине во Львов

Руководство США временно перенесло свою дипмиссию на Украине из Киева во Львов, сообщает Госдепартамент.

Украина и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность «усилением агрессивных действий» со стороны России. Москва не раз заявляла, что слова о «российской агрессии» используются в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у границ РФ.

Несколькими днями ранее американские власти призвали граждан США немедленно покинуть Украину. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге, что американские власти продолжают сокращать численность сотрудников в посольстве в Киеве. Салливан отметил, что все американские граждане, которые остаются на Украине, должны немедленно покинуть страну.