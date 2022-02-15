Бывший американский разведчик предрек США разгром в случае войны с Россией

Вступление американской армии в войну с Россией на стороне Украины станет для нее самоубийственным шагом, так вооруженные силы США никогда не сталкивались ни с чем похожим.

Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, мнение которого приводит RT.

По словам Риттера, если Украина добьется своего и станет членом НАТО, Альянс, согласно пятой статье своего устава будет обязан выступить на стороне Киева в случае начала войны с Россией.

Западному военному блоку придется развернуть на украинской территории боевые группы, авиацию и силы противовоздушной обороны, и тогда Киев, ощутив прилив смелости, может решиться на гибридный конфликт против России с целью «деоккупации Крыма», заявил бывший разведчик. И Москве в этом случае придется ответить. В результате ситуация выльется в военный конфликт, в который из-за Украины окажется втянут и блок НАТО.

«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», — подчеркнул при этом Риттер.

Федеральное агентство новостей /

Как напомнил бывший разведчик, военная доктрина США не предусматривает участие страны в долгосрочном военном конфликте, американская армия не организована, а военнослужащие не только не подготовлены к гипотетической войне с Россией, но и вообще плохо обучены.

В случае, если война с Россией будет вестись с использованием обычных вооружений, армия США потерпит беспрецедентное поражение, уверен офицер.

«Короче говоря, это будет разгром», — подчеркнул Риттер.

Также экс-разведчик напомнил об исследовании американской армии 2017 года, в котором говорилось, что после 20-летней военной кампании против Афганистана, Ирака и Сирии американские вооруженные силы не в состоянии победить равного по силе соперника. Там же отмечается неорганизованность и недостаточная оснащенность армии США. К тому же американские ВС сильно зависят от спутниковой связи, что в случае противостояния с российскими средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) приведет к их полному уничтожению.

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«Даже если американские вооруженные силы могут противостоять российскому противнику (чего они не могут), им просто не хватает численности, чтобы выжить в любом длительном сражении или кампании», – добавил Риттер.

При любом столкновении с Россией войска США будут уничтожены. Именно это произойдет, если США и НАТО допустят вступление Украины в Североатлантический военный блок и распространение на эту страну «священного обязательства» пятой статьи устава НАТО. Это было бы просто самоубийство, заключил Скотт Риттер.