Гендиректор СОК Гутников заявил о давлении WADA на российских спортсменов

Генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников считает, что давление на российских спортсменов идет со стороны WADA.

Медиагруппа «Патриот» организовала пресс-конференцию, в которой принял участие Сергей Гутников. Спикер ответил на вопросы, связанные с положением российских спортсменов на зимних ОИ-2022 и допингом.

«Это означает абсолютно продуманную систему давления на наших спортсменов, а это делается не только системой WADA, это давление и на МОК. И здесь он тоже создан для того, чтобы сохранять нейтральность с точки зрения спортивной чистоты и спортивного политического давления», — высказался Сергей Гутников.

Эксперт отметил, что фигуристка Камила Валиева выступила на Олимпийских играх согласно правилам и юридической обоснованности. 15-летняя спортсменка уже готовится к индивидуальному прокату на соревнованиях, который запланирован на 15 февраля.

Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. В настоящее время российская сборная располагается на восьмом месте в общем медальном зачете, имея 18 наград.