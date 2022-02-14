Ученые из Великобритании предупредили о новых смертоносных вирусах

Следующий за «Омикроном» штамм коронавируса может оказаться гораздо более смертоносным и опасным в плане возникновения постковидных осложнений.

С таким предупреждением выступил британский эпидемиолог, профессор Эдинбургского университета Марк Вулхаус, прогноз которого приводит газета The Guardian.

Профессор, в частности, заявил, что считает опасным широко распространенное убеждение, что все последующие мутации коронавирусной инфекции будут все менее опасными и мягкими по своему воздействию и последствиям для организма. Следующие за «Омикроном» штаммы могут быть, как более мягкими, так и гораздо более опасными.

«Штамм "Омикрон" не произошел от варианта "Дельта". Он пришел из совершенно другой части генеалогического древа вируса. А поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант, мы не можем знать, насколько он может быть патогенен. Он может быть менее патогенным, но с таким же успехом может быть и более патогенным», — объяснил Вулхаус.

С профессором согласился и спецпосланник ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) по COVID-19 Дэвид Набарро, который заявил, что пока совершенно непонятно, как поведут себя будущие штаммы коронавируса, но после «Омикрона» их станет еще больше.

«Если они (новые штаммы) будут более заразными, они начнут доминировать, — предупредил Набарро. — Кроме того, они могут вызвать различные формы заболеваний, другими словами, они могут оказаться более смертельными или иметь более долгосрочные негативные последствия».

Global Look Press / Vladimir Prycek/CTK

Напомним, ранее газета «Известия» опубликовала интервью с руководителем лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, который назвал маловероятным появление нового суперштамма коронавирусной инфекции.

Если суперштамм COVID-19 и появится, считает Волчков, это произойдет в Китае или одной из Южно-Азиатских стран, то есть в регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу. А в других странах, где большая часть населения уже столкнулась с вирусом, отсутствие достаточной ресурсной базы затруднит формирование новых штаммов COVID-19, считает эксперт.