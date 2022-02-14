Sohu: желание Польши опозорить РФ во время учений обернулось неожиданными последствиями

Попытка Польши поставить под сомнение боевые возможности российской армии обернулась для нее неожиданными последствиями. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu, которых цитирует «ПолитРоссия».

Аналитики обратили внимание, что отношения Варшавы и Москвы всегда были сложными — стороны неоднократно высказывали друг к другу различные претензии. Их сегодняшнее взаимодействие не обходится без неприятных инцидентов, инициаторами которых становятся враждебно настроенные поляки.

«Некоторое время назад польские военные провели крупные командно-штабные учения, где был смоделирован конфликт с Россией. Итоги мероприятия были весьма неожиданны для Варшавы», — указали авторы статьи.

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Польские военные рассчитывали, что смогут выйти победителями из двадцатидневного противостояния с противником. Однако в конечном счете выяснилось, что армия страны будет разгромлена всего лишь за пять дней. На исход конфликта не сможет повлиять даже помощь союзников Польши по НАТО.

«Варшава рассчитывала с помощью этих учений опозорить армию России и повысить уверенность в своих вооруженных силах внутри страны. В итоге никто не ожидал, что из-за этого мероприятия поляки окажутся в довольно неловком положении на фоне конкурентов», — подвели черту в Sohu.

По мнению экспертов, прошедшие учения в очередной раз подтвердили, что Варшава не способна конкурировать с Россией в военном плане. В этой связи польским военным остается радоваться, что это были маневры, а не реальные боевые действия, констатировали аналитики.