Лыжница Вероника Степанова иронично ответила на обвинения шведского журналиста

Российская лыжница Вероника Степанова предложила комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону лично убедиться, что она не пользуется запрещенной в Европе смазкой для лыж.

В своем Instagram-аккаунте Степанова иронично ответила Петтерссону, отметив острый нюх журналиста, который почувствовал несуществующую смазку, да еще и на расстоянии.

«Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — написала Степанова и отметила Instagram-аккаунт издания, в котором работает Петтерссон.

Подписчики лыжницы решили поддержать своего кумира и также саркастично прокомментировали ее пост.

«Ника, вы лишите желтую прессу тиражей»; «А вдруг согласится?»; «Зачет! Он уже пишет новую статью про твой волшебный моторчик», — написали фолловеры.

Напомним, ранее Томас Петтерссон заявил, что почувствовал запах фтора от лыж российских и немецких спортсменок, тем самым намекнув на то, что у этих команд было преимущество над остальными соперницами, поскольку лыжи, смазанные фтором, скользят быстрее.