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Лыжница Вероника Степанова иронично ответила на обвинения шведского журналиста

Спорт
Лыжница Вероника Степанова иронично ответила на обвинения шведского журналиста

Российская лыжница Вероника Степанова предложила комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону лично убедиться, что она не пользуется запрещенной в Европе смазкой для лыж.

В своем Instagram-аккаунте Степанова иронично ответила Петтерссону, отметив острый нюх журналиста, который почувствовал несуществующую смазку, да еще и на расстоянии.

«Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — написала Степанова и отметила Instagram-аккаунт издания, в котором работает Петтерссон.

Подписчики лыжницы решили поддержать своего кумира и также саркастично прокомментировали ее пост.

«Ника, вы лишите желтую прессу тиражей»;

«А вдруг согласится?»;

«Зачет! Он уже пишет новую статью про твой волшебный моторчик», — написали фолловеры.

Напомним, ранее Томас Петтерссон заявил, что почувствовал запах фтора от лыж российских и немецких спортсменок, тем самым намекнув на то, что у этих команд было преимущество над остальными соперницами, поскольку лыжи, смазанные фтором, скользят быстрее.

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