Соловьев объяснил, чем могла закончится подводная авантюра США у Курил

Американский президент Джо Байден, который направив к российским берегам подлодку ВМС США, едва не развязал мировой конфликт, на публике тем не менее проявляет «заботу об американцах».

Об этом в эфире политического ток-шоу на телеканале «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя последние действия и заявления американского лидера.

Ранее журналист телеканала NBC в ходе интервью спросил у президента США Джо Байдена, как поведет себя Вашингтон, если американские граждане, находящиеся на территории Украины, окажутся о опасности в случае эскалации в этой стране.

Байден в ответ заявил, что Вашингтон не намерен предпринимать какие-либо милитаристские шаги, так как это может привести к началу мировой войны. И именно угроза такого развития событий заставила Белый дом призвать американцев спешно уехать с Украины.

Комментируя эти слова, Владимир Соловьев отметил, что обеспокоенность Вашингтона выглядит разумной. Однако Байден, который прекрасно понимает значение красных линий, параллельно с проявлением заботы страивает военную провокацию, указал журналист.

Global Look Press / Yuri Gripas / Consolidated News Photos

«Казалось бы, прям такой разумный человек, бережет жизни американцев, поэтому американская подводная лодка как раз и оказывается в наших водах. То есть 100–120 (в зависимости от комплектации) членов экипажа могли погибнуть. Притом американцы не говорят: "Нет, это не ваши территориальные воды". Они говорят, что там не было лодки», — подчеркнул Соловьев.

После того, как российские пограничники предприняли решительные шаги по защите границ РФ, американская подлодка поспешила сбежать, но сценарий мог развиваться совсем иначе – гораздо более трагическим образом. И это уже не вяжется с той «заботой», которую на словах о гражданах США проявляет Байден.

ru.wikipedia.org / Общественное достояние

«Нашему кораблю пришлось использовать средства, вежливо говоря, после которых лодка скрылась на максимальной скорости с криком: "Что вы делаете". Об этом кокетливо умалчивают. А если бы мы ее потопили? Ведь ясно, что, если бы она не подчинилась приказу, все, мы бы ее грохнули. Третья мировая война? Параллельно с тем, что Байден говорит, что не надо провоцировать. А лодку надо засылать? Ну, просто молодцы», — подчеркнул Соловьев.

Также журналист напомнил о тех шагах по обеспечению безопасности, которые предпринимает Россия. МИД РФ направил письмо 37 странам – европейским государствам, Соединенным Штатам Америки и Канаде – призвав их объяснить, как они понимают принцип неделимости безопасности. Но ответ поступил только от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Это свидетельствует о том, что Запад уже даже не пытается слышать Россию или хотя бы играть в дипломатию, отмечает Соловьев. Ведь МИД РФ направил письмо конкретно тем 37 странам, которые в свое время подписывали договор по безопасности. А теперь за всех них отвечают Боррель и Столтенберг, хотя Столтенберг уже покидает пост генсека НАТО и переходит на пост главы Центробанка Норвегии.

«А Боррель кто такой? Он не подписывал. И Столтенберг не подписывал. Мы же пишем странам, которые в своем непосредственном национальном качестве подписали документы, а нам отвечают какие-то люди. Это уже неприлично, хотя бы в дипломатию уж попытайтесь играть, дорогие друзья», — возмутился Соловьев.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, подлодка Военно-Морских сил США была обнаружена поблизости от одного из островов Курильской гряды – Уруп – в субботу, 12 февраля. Навстречу нарушителей был отправлен фрегат Тихоокеанского флота РФ «Маршал Шапошников», который затем направил субмарине сигнал-предупреждение, а затем команду к немедленному всплытию. После того, как американская подлодка проигнорировала эти обращения, фрегат применил спецсредства, начав предупредительное глубинное бомбометание. Это сигнал американские подводники восприняли правильно, и субмарина на большой скорости покинула российские территориальные воды.

При этом Пентагон поспешил заявить, что в территориальных водах РФ никаких маневров не проводится, но раскрывать расположение американских подводных лодок в военном ведомстве не стали.