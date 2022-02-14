Допинг-проба Валиевой была готова еще до старта ОИ

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) заявила, что допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой был готов еще до старта Олимпийских игр в Пекине.

Представители организации подчеркнули, что лаборатория обозначила сроки предоставления тестирования 15-летней спортсменки до конца января 2022 года. Однако результат допинг-пробы был оглашен во время ОИ-2022.

«Также в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года», — говорится в заявлении РУСАДА.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Камила Валиева выступит в личных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. 15 февраля россиянка покажет короткую программу.

Известно, что конкуренцию юной спортсменке составят соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова, которые также тренируются у именитого тренера Этери Тутберидзе.