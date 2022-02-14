Daily Financial Times: Россия и Китай готовы нанести серьезный удар по доллару

Лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин, заключившие новое соглашение по поставкам российского газа в КНР, по условиям которого расчет будет производится не в долларах, а в евро, нанесли по американской валюте двойной удар.

Об этом читателям рассказывает азиатское издание Daily Financial Times, а перевод материала на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Как сообщают авторы Daily Financial Times, товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году составил 140 миллиардов долларов, что являлось историческим максимумом. Но теперь две страны намерены побить этот рекорд и полным ходом идут к отметке 200 миллиардов долларов.

При этом в российско-китайских взаиморасчетах американский доллар не используется, страны отдают предпочтение рублю, юаню или альтернативным валютам. Это делается для того, чтобы установить новый экономический порядок, в котором не будет места зависимости от доллара и от США.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин посетил с визитом Пекин, где принял участие в открытии Зимних Олимпийских игр и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров главы государств заключили несколько соглашений, и в том числе подписали контракт на поставки в КНР российского газа. Этот документ, как отмечают авторы статьи, стал двойным ударом Москвы и Пектина по американской валюте.

«Контракт будет рассчитан в евро, в соответствии с политикой дедолларизации двух государств», — сообщается в статье.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Таким образом, Москва и Пектин своей политикой, направленной против зависимости мировой экономики от доллара, открывают новый исторический этап. А в будущем два государства займутся совместной реализацией таких крупных международных проектов, как Евразийский экономический союз и «Один пояс – один путь, и окончательно сведут к минимуму роль американского доллара.

Результатом совместных действий Москвы и Пекина в этом направлении может оказаться не просто ослабление доллара, а лишение Соединенных Штатов Америки статуса гегемона.