Правоохранители обезвредили вооруженного ножом мужчину в Париже

Сотрудники полиции обезвредили мужчину с ножом, который угрожал ножом стражам порядка в общественном транспорте в регионе Иль-де-Франс в Париже, передает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

«Полицейский патруль подвергся угрозе со стороны человека с ножом. Сотрудники полиции применили оружие, тем самым предотвратив опасность для себя и пассажиров», — сказал министр

Как сообщает газета Le Parisien, гражданин умер от огнестрельного ранения. В ходе происшествия правоохранители выстрелили как минимум три раза. Ни один из полицейских не пострадал.