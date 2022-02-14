Зеленский потребовал от покинувших Украину депутатов в течение суток вернуться в страну

Выехавшие за пределы Украины депутаты Верховной рады должны вернуться на территорию государства в течение 24 часов, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства не уточнил, представители каких партий покинули страну. Он осудил поведение парламентариев, подчеркнув, что власти должны подавать пример народу. По словам Зеленского, он вместе со своей семьей остается на Украине.

«Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», — сказал укранский лидер.

Как сообщалось ранее, к Зеленскому обратился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал президента Украины соблюдать Минские соглашения и предупредил о необратимых последствиях в случае игнорирования этих договоренностей.