«Война или переговоры». Колташов рассказал о жестком ультиматуме Байдена Зеленскому

Президент США Джо Байден поставил украинского коллегу Владимира Зеленского перед неудобным выбором. С одной стороны, Киев может начать наступление в Донбассе, но тогда автоматически лишится поддержки Вашингтона, с другой — выбрать мир и пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил директор Института нового общества Василий Колташов.

«Байден оставил Зеленскому два варианта. Первое — ты можешь напасть на Донбасс, вторгнуться в Крым или отправиться в поход на Харьков, у тебя все готово, ВСУ еще не деморализованы от всех этих переговоров и шатаний. Или ты пойдешь к президенту России и будешь разговаривать с ним о том, чтобы весь этот неофашистский фарш на Украине был прокручен в обратную сторону, а вместе с ним и вся политика, которую ты проводил прежде», — подчеркнул эксперт.

13 февраля Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, которые начались около 19:00 мск и длились 50 минут. Как сообщили в Белом доме, во время беседы стороны подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий и сдерживания в ответ на «наращивание Россией военной мощи» вблизи украинских границ.

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Кроме того, Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и ясно дал понять, что Вашингтон вместе со своими союзниками решительно ответит на любую агрессию в отношении Киева.

В свою очередь Зеленский написал в Twitter, что обсудил с американским коллегой ситуацию с безопасностью, экономику и санкции в отношении России. По его словам, Киев понимает все риски и готов к любому развитию ситуации, при этом поддержка США поможет предотвратить распространение панических настроений.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — приводит слова Зеленского офис президента.

Примечательно, что панику вокруг возможного российского вторжения спровоцировали сами США. На днях Байден назвал якобы точную дату наступления Москвы — 16 февраля — и заявил, что ему будет предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки», передает Politico. Незадолго до этого он призвал американцев срочно покинуть Украину.

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«Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и все может быстро стать безумным», — заявил Байден в интервью телеканалу NBC.

В ночь на 12 февраля также началась эвакуация посольства США в Киеве. Как передает CBS News со ссылкой на дипломатические источники, у американцев есть менее 24-48 часов, чтобы выбраться с территории Украины. Помимо США, покинуть республику своим гражданам рекомендовали еще 40 стран, среди которых Нидерланды, Япония, Южная Корея, Великобритания, Канада и другие, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

Из-за угрозы военных действий западные страховые компании вознамерились «закрыть» воздушное пространство Украины. 12 февраля владельцы частных самолетов получили предупреждение о том, что необходимая для полетов страховка перестанет действовать через 48 часов.

На следующий день самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший с португальского острова Мадейра в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе. Кроме того, появились утверждения о том, что страну начали покидать чартерными рейсами олигархи, бизнесмены и депутаты, в частности улетели бизнес-джеты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

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При этом в разговоре с Байденом Зеленский предложил ему «как можно скорее» посетить Украину. Впрочем, согласно американским СМИ, хозяин Белого дома не смог дать четкого ответа, поэтому его визит маловероятен.

«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, станет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — выразил надежду Зеленский.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал приглашение Зеленского странным. По его словам, складывается впечатление, будто украинский лидер не в курсе того, что уже неделю заявляют в Вашингтоне.

«С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — написал политик в Telegram-канале.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В свою очередь Колташов обратил внимание, что Зеленский сейчас оказался в «трагической ситуации», поскольку потенциальная война на Украине обернется катастрофой для его личного бизнес-плана.

«Самое удобная ситуация для Зеленского — это когда все играют в войну с Россией, но никакой войны нет. Есть напряжение в Донбассе, а Зеленский потихонечку отбирает капиталы то у одних, то и других, и всячески душит оппозицию. А Запад его терпит и кредитует. Но эта эпоха заканчивается, и он оказывается, как осел между двумя стогами сена. В одном — война, в другом — мир», — резюмировал собеседник «ПС».

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, которого накануне переизбрали на второй срок, возложил ответственность за создание военной угрозы в Восточной Европе на Россию. С чем связано его обвинение, «ПС» выяснила у генерального директора Бюро политической экспертизы Петра Федосова.