Камила Валиева сделала заявление перед одиночным выступлением на ОИ-2022

Российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал со своим участием на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка заявила, что эмоционально истощена.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Валиеву до участия в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка выступит с короткой программой 15 февраля.

«Эти дни для меня были очень сложными, уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально я уже устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпиаде и стараться представлять нашу страну», — высказалась она в эфире Первого канала.

Ранее Камила Валиева завоевала награду высшей пробы в командных соревнованиях по фигурному катанию на ОИ-2022. Однако церемонию награждения россиян перенесли из-за сомнительной допинг-пробы подопечной Этери Тутберидзе.