Подмосковье и РЖД заключат новое соглашение по установке лифтов на всех станциях

Московская область и РЖД планируют заключить новое соглашение, в рамках которого на всех железнодорожных остановках будут установлены лифты.

От подъемников следовало отказаться раз и навсегда уже давно. Таким мнением поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в беседе с зампредом правительства Московской области Анной Кротовой.

Глава региона также поручил в самые короткие сроки решить проблему с неработающим подъемником на железнодорожной остановке в районе Зеленой улицы в Балашихе. На неудобства ранее пожаловались местные жители.

«Делайте все по уму, по совести. Если нужно тепло — делайте тепло. Но лифт должен быть удобный, просторный, чтобы и с сумками, и с колясками, и старшие могли им пользоваться. А этот рудимент с кнопкой и подъемником давайте оставим в прошлом», — подчеркнул Воробьев.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони, в свою очередь, выступил с инициативой подписать новые стандарты создания подобных конструкций. По его словам, благодаря такому соглашению подобная ситуация не повторится, передает телеканал «360».