Сатановский высмеял бегство западных дипломатов из Киева, пошутив о «планах на Львов»

Поведение американцев и их союзников, которые, под предлогом того, что Украина может быть «захвачена» за один день, призывают своих граждан поскорее уехать оттуда, а своих дипломатов переводят из Киева на запад – во Львов, не может вызывать ничего кроме улыбки, так как превращает ситуацию в анекдот.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог Евгений Сатановский, комментируя панические публикации западных СМИ о том, что «вторжение» якобы может начаться уже 16 февраля. По словам эксперта, все, кто прогнозирует подобное, являются психопатами, и относится к их заявлениям можно только со смехом. По этому поводу Сатановский процитировал прочитанный им в интернете «план вторжения».

«С утра взяли Одессу и Харьков – после завтрака, потом отдых – пообедали, взяли Киев – поужинали, на следующий день – торжественный парад и концерт Зеленского перед наступающими частями – на Крещатике, видимо. Видимо, сейчас президент Украины отрабатывает праздничную поздравительную программу. После чего части отбывают на родину с присущей им скоростью», — иронично пересказал политолог.

Особую анекдотичность ситуации, по словам эксперта, придает то, как себя ведут Соединенные Штаты Америки и их союзники. Часть стран срочно переводит своих дипломатов из Киева в западные регионы Украины, а простым гражданам рекомендуют уехать из этой страны.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя эвакуацию посольств стран Запада, Сатановский в шутку напомнил о том, что эти передвижения могут быть лишены смысла, если у России есть «планы на Львов».

«Посольства выезжают из Киева, Британия сняла флаг со здания своего посольства. Все, кто только может, выезжает, там перечень стран – десятка два. Англичане и американцы во Львов переместились. Кто им сказал, что мы не начнем со Львова, отсекая пути отхода, в конце концов? Может, у нас главное направление будет Львов – Ужгород – Тернополь – Чоп? А? То-то же», — заявил политолог.

По его словам, вся ситуация организованным Западом психозом по повод «вторжения» на Украину – это благодатная тема для шуток. В жизни, отметил Сатановский, вообще ко всему нужно относиться с юмором, а уж, если приходится иметь дело с такими персонажами, как на Украине, без смеха и вовсе не обойтись.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее стало известно, что не только западные политики и журналисты нагнетают панику из-за якобы грозящего Украине вторжения, этим настроениям поддались и представители украинских элит, которые вывезли свои семьи в западные страны.

В то же время, эксперты-международники, анализируя развитие событий, предполагают, что страны НАТО и в первую очередь США нарочно обостряют напряжение, чтобы попытаться выторговать Москвы более выгодные для себя условия по гарантиям безопасности, которые ранее у Запада потребовала Россия.