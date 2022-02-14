Глава WADA назвал допинг-пробу Валиевой непростительным злом

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в турнире на Олимпиаде в Пекине.

После заседания по делу о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой CAS принял решение отклонить апелляцию WADA и ряда других организаций о снятии российский спортсменки с участия в дальнейших соревнованиях Олимпиады.

После этого Всемирное антидопинговое агентство инициировало проверку окружения фигуристки, а глава организации заявил, что врачам и персоналу, которые допускают употребление допинга несовершеннолетними, следует запретить заниматься спортом и назвал допинг-пробу Валиевой непростительным злом

«Я говорю чистым спортсменам, что мы сделаем все, чтобы должным образом расследовать этот случай», — приводит слова Баньки Reuters.

Напомним, Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до участия в одиночном турнире, поскольку ей еще нет 16 лет, и она является защищенным лицом. Кроме того, в суде назвали серьезной проблемой несвоевременное извещение спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года. По словам экспертов, — это нарушило право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады.