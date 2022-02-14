Путин одобрил проект ответа России США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин одобрил проект ответа Москвы на реакцию США и НАТО по гарантиям безопасности.

Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Проект российскому лидеру представил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В настоящее время дипломаты подготавливают окончательный вариант текста, пишет РИА Новости.

«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Лавров проинформировал Путина об отрицательном ответе США на ключевые предложения Москвы по безопасности. Первая его часть совершенно не удовлетворяет российскую сторону, отметил министр.