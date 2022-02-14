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Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Пригожин намерен получить «право на забвение»

Общество
Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Пригожин намерен получить «право на забвение»

Юристы компании «Конкорд» намерены вновь потребовать от поисковых систем реализации «права на забвение».

Соответствующее информационное сообщение опубликовала юридическая служба ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Более шести с половиной лет назад бизнесмен Евгений Пригожин обратился в суд с иском против «Яндекса» и потребовал удалить из поисковой выдачи ссылки на недостоверные материалы прессы о его персоне.

«Шесть лет, шесть месяцев и шесть дней назад Евгений Викторович подал иски к ООО «Яндекс» в рамках реализации закона «О праве на забвение» с требованием исключить из выдачи поисковой системы ссылки на недостоверные материалы СМИ о нем», — говорится в публикации.

Юристы «Конкорда» отказались тогда от исков в связи с процессуальными трудностями и отсутствием практики правоприменения. К настоящему времени ситуация значительным образом изменилась. Поэтому представители компании приняли решение вернуться к закону «О праве на забвение».

По мнению юрслужбы, требования «Конкорда» к поисковым системам должны быть удовлетворены. В противном случае компания подаст в суд новые иски.

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