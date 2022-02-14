Захарова о назначении Башаги новым премьером Ливии: необходимо уважать решение парламентариев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение Фатхи Башаги главой нового правительства Ливии и призвала уважать решение местного парламента.

Большая часть членов Палаты представителей проголосовала за избрание экс-главы МВД Правительства национального согласия (ПНС) премьер-министром государства. По словам Башаги, он уже приступил к проведению консультаций по формированию нового кабмина. Ему дали 15 дней на предоставление нового состава государственного аппарата.

«Исходим из того, что избрание собственного правительства — это прерогатива самих ливийцев. В данном случае за кандидатуру Фатхи Башаги высказалось большинство членов Палаты депутатов — представительного органа, созданного по итогам всенародного голосования», — отметила Захарова.

Глава Правительства национального единства (ПНЕ), ставшего нелегитимным 24 декабря 2021 года, в день несостоявшихся выборов, Абд аль-Хамид раскритиковал решение депутатов. Политик намерен исполнять обязанности до проведения плебисцита.

«Полагаем, что этот выбор ливийских парламентариев следует уважать. Главное, чтобы имеющиеся противоречия между ливийцами не привели к серьезному конфликту, а решались путем переговоров и достижения компромиссов», — подчеркнула представитель МИД России.

facebook.com / المكتب الإعلامي لوزير الداخلية - ليبيا

Захарова надеется, что новый кабинет министров сможет привести Ливию к процветанию и сплотит население. По ее мнению, это поможет стране справиться с проблемами и сложностями переходного периода, включая подготовку ко всеобщим выборам.

Ранее избрание Башаги премьер-министром Ливии прокомментировал российский предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен считает, что ни у кого нет права выступать против решения легитимного парламента.

Назначение Башаги на должность главы правительства стало еще одним сбывшимся прогнозом главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. Общественный деятель не раз заявлял, что бывший руководитель МВД североафриканской страны обладает всеми качествами, присущими настоящему лидеру.