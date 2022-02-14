Песков заявил, что дистанция не мешает работе Путина на переговорах с Лавровым и Шойгу

Дистанция между президентом России Владимиром Путиным и министрами на переговорах не мешает работе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал встречи Путина с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Политиков разделял длинный стол. По словам Пескова, это связано с ковидными ограничениями.

«Никоим образом такая дистанция не мешает работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства», — подчеркнул пресс-секретарь президента в беседе с РИА Новости.

Ранее Лавров сообщил, что Россия сформулировала свою реакцию на отзывы США и НАТО по гарантиям безопасности. Документ состоит из десяти страниц, передает телеканал «360».