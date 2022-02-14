Независимый отдел WADA проведет расследование в отношении окружения Валиевой

Делом о сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой займется независимый отдел разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства, который проведет расследование в отношении окружения спортсменки.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию WADA об отстранении Валиевой от участия в Играх, поскольку она имеет статус защищенной персоны и ей поздно сообщили результаты пробы, которая была взята еще в декабре прошлого года.

Поэтому Всемирное антидопинговое агентство решило инициировать проверку в отношении окружения 15-летней спортсменки, поручив это независимому отделу разведки и расследований.

«Как было объявлено ранее, в соответствии с положениями кодекса, когда в антидопинговом деле фигурирует несовершеннолетний, необходимо провести расследование в отношении вспомогательного персонала этого спортсмена. РУСАДА уже сообщило, что начало этот процесс. Кроме того, этим займется независимый отдел разведки и расследований WADA», — говорится в релизе организации.

Напомним, после победы российских спортсменов в турнире по фигурному катанию стало известно о сомнительной допинг-пробе Камилы Валиевой. В результате организаторы Олимпийских игр перенесли награждение фигуристов, а саму Валиеву хотели отстранить от участия в одиночном турнире.