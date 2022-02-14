Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал кандидатом на пост главы государства

Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут на пост президента республики. Соответствующее решение было принято на Девятом внеочередном съезде Демократической партии.

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана, говорится в сообщении. Сын президента республики стал кандидатом на пост главы государства.

«На пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова», — отмечается в публикации.

Ранее политолог Евгений Сатановский предположил, что должность главы Туркменистана больше всего подошла бы депутату Госдумы Виталию Милонову. Однако он к этой стране не имеет никакого отношения, добавил эксперт.