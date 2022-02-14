Фигуристов Синицину и Кацалапова и шорт-трекиста Ивлиева наградили серебряными медалями ОИ

Торжественная церемония вручения медалей зимних Олимпийских игр — 2022 состоялась 14 февраля в Пекине. Заслуженные награды получили пятеро спортсменов из России.

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов были награждены серебряными медалями. Награду той же пробы получил и шорт-трекист Константин Ивлиев. Конькобежка Ангелина Голикова и биатлонист Эдуард Латыпов получили бронзовые медали.

XXIV зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля и будут проходить в столице КНР до 20 февраля. Всего в рамках состязаний будут разыграны 109 комплектов наград.