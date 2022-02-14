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Задумавшаяся об отказе от НАТО украинская элита готовит пути отступления

Ближнее зарубежье
Задумавшаяся об отказе от НАТО украинская элита готовит пути отступления

Часть украинской элиты, напуганная усилением давления Вашингтона и нагнетанием истерии по поводу «российского вторжения», пытается выяснить, ч его же на самом деле добиваются США.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Максим Жаров, который прокомментировал слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от планов по вступлению в НАТО ради того, чтобы «избежать войны».

Ранее украинский посол в интервью Би-Би-Си высказал такое предположение, отметив, что некоторые страны-члены Североатлантического Альянса посылают Киеву сигналы о том, что ему лучше отказаться от курса на вступление в НАТО.

В ответ на это заявление Пристайко заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи отметил, что Лондон поддержит Киев, если тот действительно решится отказаться от планов стать членом западного военного блока.

Однако в украинском Министерстве иностранных дел поспешили напомнить, что курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины, а слова Пристайко были «вырваны из контекста».

Сам украинский посол в Великобритании, попытался объяснить ситуацию, и заявил, что его слова не имеют отношения к НАТО.

«Я сказал, что мы не являемся членом НАТО прямо сейчас, и чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки… Но это не имеет ничего общего с НАТО, что закреплено в конституции», — сказал Пристайко в беседе с «Би-Би-Си».

Задумавшаяся об отказе от НАТО украинская элита готовит пути отступления
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению Максима Жарова, слова и украинского посла, и его последующее опровержение, также как и заявление МИД Украины, могут быть частью одной игры. Та часть украинского общества, которую пугает напор Соединенных Штатов Америки, раскручивающих тему «неминуемого российского вторжения», пытается прозондировать почву и понять, чего пытается добиться Вашингтон. И Пристайко в этой игре как раз предусмотрел возможность отступления, объяснил политолог.

«Этот зондаж носил завуалированный характер, поскольку, действительно, курс на членство в НАТО зафиксирован в украинской конституции, и пока нет оснований считать, что это положение может быть каким-то образом отменено… Поэтому, сказав о возможных уступках, Пристайко напомнил и об этом положении конституции, как бы скрылся за ним», — подчеркнул Жаров.

Напомним, изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО, были приняты в феврале 2019 года.

Москва за последние месяцы неоднократно объявляла о том, что не планирует нападения на Украину, однако западные политики и СМИ продолжают ежедневно обвинять ее в подготовке «агрессии», и под этим предлогом стягивают все больше вооружений к восточным границам блока НАТО, а также поставляют оружие и боеприпасы на Украину.

 

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