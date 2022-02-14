Политолог Кедми: отмена Минских соглашений может сподвигнуть Россию на признание ЛДНР

Отмена Минских соглашений обернется для Украины негативными последствиями. Соответствующим мнением поделился израильский политолог Яков Кедми.

По словам политолога, Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в случае отмены минских договоренностей. Израильский эксперт напомнил, что глава российского государства Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по Украине.

И коллективный Запад, и Киев в курсе предупреждений России, подчеркнул Кедми. Политолог считает, что именно этот ультиматум не дает им действовать дальше.

«Они застигнуты врасплох и не знают, что делать дальше. Запад мучает вопрос, насколько серьезно настроен Путин», — раскрыл эксперт правду, до какой поры Россия не тронет Украину.

Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин должен был повлиять на Путина в вопросе деэскалации ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом заявил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.