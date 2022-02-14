Эндокринолог Демичева назвала постоянное чувство жажды первым признаком сахарного диабета

Сахарный диабет относится к числу «коварных» заболеваний, тяжело поддающихся диагностике на ранних этапах развития. Врач-эндокринолог Ольга Демичева рассказала, по каким признакам можно распознать диабет.

Медицинский специалист утверждает, что диабет характеризуется длительным повышением уровня сахара в крови. К числу основных признаков, указывающих на развитие данного заболевания, врач относит постоянное чувство жажды, частое мочеиспускание, а также мышечную слабость, передает издание «Свободная пресса».

В целях профилактики развития сахарного диабета врачи рекомендуют составить правильный рацион питания. Кроме того, важно следить за изменениями веса, заниматься спортом, а также соблюдать гигиену сна.

Специалисты Department of Human Nutrition рекомендуют пациентам с сахарным диабетом употреблять корицу и черный перец. Корица способствует снижению артериального давления, утверждают ученые.