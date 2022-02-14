Политолог Бардин назвал слова украинского посла об отказе от НАТО признанием силы России

Заявление о возможном отказе Киева от членства в НАТО, которое прозвучало из уст украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, является свидетельством колоссального влияния России. К такому выводу пришел член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин.

Ранее украинский посол в Великобритании допустил в эфире «Би-би-си», что страна может отказаться от стремления вступить в Североатлантический альянс, чтобы «избежать войны». Замглавы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи сказал, что Лондон поддержит такое решение.

Бардин подчеркнул, что для РФ нейтральный статус Украины является ключевым требованием по гарантиям безопасности от Запада не только из-за опасений размещения военных баз и оружия НАТО у российских границ. Москву тревожат стремительно растущие антироссийские настроения среди жителей некогда дружественной страны.

«Если исходить из того положения, что в течение 30 лет Украина формировалась коллективным Западом как достаточно антироссийский проект, то опасения и претензии России понятны. Москва пытается проводить собственную политику по недопущению дальнейшей "антироссиезации" Украины», – подчеркнул Бардин.

facebook.com / Слуга Народу

Политолог считает, что со вступлением в НАТО Украина, которая итак находится под внешним управлением США, окончательно потеряет суверенитет. Дело в том, что новоиспеченные члены Альянса «отдают на откуп» свободу в принятии любых внутриполитических решений, начиная от парламентских и президентских выборов и заканчивая формированием социальной стратегии развития.

«Внешнеэкономические связи, кадровые назначения на руководящие должности – все это необходимо будет согласовывать со специально выделенными кураторами от Североатлантического альянса», – подвел черту член «Сильной России».

И хотя заявление Пристайко и не является истиной в последней инстанции, все же свидетельствует о маленькой победе России, считает эксперт. Но она может оказаться «весьма локальной» и недолгой,

По его словам, если отказ от вступления Украины в НАТО останется на уровне устных высказываний отдельных чиновников и не будет оформлен юридически, как гарантия безопасности Москве, дискуссии по этому поводу продолжат разворачиваться снова и снова. И даже если сейчас Киев отступится, то через год, вероятнее всего, вновь активизируется.

Через несколько часов после своего скандального заявления Пристайко снова выступил в эфире и пояснил, что его слова о возможном отказе от НАТО неправильно поняли. Дипломат подчеркнул, что стремление вступить в Альянс прописано в Конституции Украины.